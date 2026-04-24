आप में फूट पर बरसे पंजाब सीएम भगवंत मान, बोले-BJP ने पंजाबियों के साथ गद्दारी की

भगवंत मान ने कहा कि पार्टी बड़ी होती है, उसके नेता नहीं। भगवंत मान को कोई खरीद सके ऐसी कोई करेंसी नहीं बनी है। थोड़ा दुख है, लेकिन समंदर से एक लोटा पानी कम हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा, जो लोग पंजाब के नहीं हुए, वे भाजपा के क्या होंगे? पार्टी ने इन सभी को मान दिया, लेकिन दिल में किसी के क्या है, हम नहीं जान सकते।