Punjab Election: पंजाब में चुनावी सरगर्मी तेज, अकाली दल का दावा, ‘पिछली बार झूठे वादों से जीते थे अरविंद केजरीवाल, इस बात हारना तय’



अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि केजरीवाल घबराए हुए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार इसलिए बनी थी क्योंकि अकाली दल के 80% समर्थक उनके झूठ से प्रभावित होकर उनकी तरफ चले गए थे। ये 80% समर्थक अब अकाली दल में वापस आ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अब आम आदमी पार्टी का मुख्य निशाना सुखबीर बादल और अकाली दल हैं। मैं किसी से या जेल जाने से नहीं डरता। पार्टी और चुनाव पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अभी हमारा मकसद पार्टी को मजबूत करना है।