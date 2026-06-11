PM नरेंद्र मोदी से मिले कर्नाटक के कांग्रेसी CM डीके शिवकुमार, दिया खास तोहफा

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में नीति आयोग की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं देश के विकास की सबसे मजबूत नींव हैं। मुख्यमंत्री ने जाति जनगणना के बाद तेलंगाना के विकास मॉडल के बारे में बताया और शिक्षा में क्रांति, कौशल विकास और विश्व-स्तरीय बुनियादी ढाँचे की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। CMO के अनुसार, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के 'विकसित भारत 2047' के विजन को हासिल करने के लिए देश के हर छात्र और नागरिक को अच्छी शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना जरूरी है।