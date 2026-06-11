PM नरेंद्र मोदी से मिले कर्नाटक के कांग्रेसी CM डीके शिवकुमार, दिया खास तोहफा

पीएम नरेंद्र मोदी से मिली कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार
Karnataka Chief Minister DK Shivakumar met PM Narendra Modi: कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने गुरुवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान सीएम शिवकुमार ने पीएम मोदी को 12वीं सदी के महान समाज सुधारक, दार्शनिक और लिंगायत संत जगद्गुरु बसवेश्वर (भगवान बसवन्ना) की चंदन की लकड़ी से बनी एक सुंदर मूर्ति भेंट की। कर्नाटक के सीएम बनने के बाद शिवकुमार की पीएम मोदी के साथ यह पहली मुलाकात है।
नीति आयोग की बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके रिकॉर्ड 12 साल के कार्यकाल के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि देश के लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे लंबे समय तक जनादेश हासिल करके उन्होंने लगातार राष्ट्र सेवा का एक नया मानक स्थापित किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री और नीति आयोग के सभी सदस्यों को अगले साल उत्तराखंड में आयोजित होने वाले कुंभ मेले और नंदा राज जात यात्रा के लिए आमंत्रित किया।
नीति आयोग की ग्यारहवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने कहा कि राज्य अंडरग्रेजुएट मेडिकल और डेंटल कोर्स में एडमिशन के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) का विरोध करता है, क्योंकि इसके लागू होने से ग्रामीण और सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के छात्र प्रभावित हुए हैं। इसे देखते हुए तमिलनाडु सरकार को MBBS, BDS और AYUSH कोर्स में स्टेट कोटा के तहत सभी सीटें सिर्फ़ 12वीं कक्षा के मार्क्स के आधार पर भरने की इजाज़त दी जा सकती है।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में नीति आयोग की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं देश के विकास की सबसे मजबूत नींव हैं। मुख्यमंत्री ने जाति जनगणना के बाद तेलंगाना के विकास मॉडल के बारे में बताया और शिक्षा में क्रांति, कौशल विकास और विश्व-स्तरीय बुनियादी ढाँचे की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। CMO के अनुसार, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के 'विकसित भारत 2047' के विजन को हासिल करने के लिए देश के हर छात्र और नागरिक को अच्छी शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना जरूरी है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की।
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की।
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