दिल्ली मर्डर: मासूम चेहरे के पीछे छिपा था हैवान! खुद बताया परिवार रखता था पूरा ख्याल, सैलरी के साथ देता अच्छी बोनस

रिपोर्ट्स के अनुसार, राहुल मीणा पिछले करीब एक साल से पीड़ित परिवार के साथ काम कर रहा था। राहुल के परिवार के अनुरोध पर इंडियन रेवेन्यू सर्विस (IRS) अधिकारी पीड़िता के पिता ने उसे नौकरी पर रखा था। परिवार उसे 20,000 रुपये मासिक वेतन के साथ समय-समय पर बोनस भी देता था। खुद हैवानियत करने वाले राहुल मीणा ने माना कि पीड़िता का परिवार उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था। कई मौकों पर उसकी आर्थिक मदद की थी।