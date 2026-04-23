दिल्ली: IRS अधिकारी की बेटी का कातिल गिरफ्तार, 4-लेयर सिक्योरिटी तोड़कर वारदात को दिया था अंजाम

दिल्ली के पॉश इलाके अमर कॉलोनी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक भारतीय राजस्व सेवा (IRS) अधिकारी की 22 वर्षीय बेटी की कथित तौर पर दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। पुलिस जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि आरोपी पूर्व नौकर राहुल मीणा ने घर की बेहद मजबूत चार स्तरीय सुरक्षा प्रणाली को भेदकर इस वारदात को अंजाम दिया। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और यूपीएससी की तैयारी कर रही पीड़िता उस वक्त घर पर अकेली थी, जब आरोपी ने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। राहुल मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।