‘कैसा हराया’ वाली पार्षद सहर शेख ने तोड़ी चुप्पी, कहा- मुझे विरोधियों ने फंसाया, कोर्ट में दूंगी जवाब

मुंबई से सटे ठाणे के मुंब्रा इलाके की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है। इसी साल जनवरी महीने में ‘कैसे हराया’ बयान से चर्चा में आई ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) की नगरसेविका (पार्षद) सहर शेख अपनी जाति प्रमाणपत्र को लेकर विवादों में घिर गई हैं। उनके जाति प्रमाणपत्र को विपक्ष ने फर्जी बताया हैं। इस मामले ने तब तूल पकड़ा जब सहर शेख के पिता यूनुस शेख के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश तहसीलदार कार्यालय ने की। हाल ही में यूनुस शेख मुंब्रा पुलिस स्टेशन में हाजिर भी हुए। हालांकि, इन आरोपों के बीच सहर शेख ने सोमवार को ठाणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलकर जवाब दिया और पूरे मामले को विपक्ष की साजिश करार दिया।