5 साल बाद यहां MIM होगा… कौन हैं सहर शेख, जिसने जितेंद्र आव्हाड को उनके ही गढ़ में ललकारा

ठाणे नगर निगम (TMC) के वार्ड-30 से एआईएमआईएम का पूरा पैनल चुनकर आया है। जीत के बाद नवनिर्वाचित नगरसेविका सहर शेख ने विजय जुलूस निकाला, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह कहती नजर आ रही हैं, "अगले चुनाव में हम पूरे मुंब्रा को हरा कर देंगे। यहां से विरोधियों को भगा देंगे और मुंब्रा का हर जीतने वाला उम्मीदवार सिर्फ और सिर्फ एआईएमआईएम का होगा।" उनके इस बयान ने मुंब्रा की राजनीति में खलबली मचा दी है, क्योंकि मुंब्रा को सालों से एनसीपी शरद पवार गुट का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता रहा है।