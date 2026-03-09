महाराष्ट्र: बीएमडब्ल्यू की टक्कर से पलट गई लकड़ी से भरी ट्रक, कंटेनर टूटा, 4 की दर्दनाक मौत

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वाहनों के बीच हुई यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि लकड़ी से भरा ट्रक सड़क से करीब 100 फीट दूर जाकर पलट गया। वहीं, बीएमडब्ल्यू कार के परखच्चे उड़ गए और वह सड़क किनारे गहरी खाई में जा गिरी। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सड़क पर खून बिखर गया था और कार में सवार चार लोगों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। गंभीर रूप से घायल दो व्यक्तियों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है।