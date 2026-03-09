9 मार्च 2026,

सोमवार

मनोरंजन

52 साल की इस एक्ट्रेस ने अपने से 19 साल छोटे लड़के संग किया बोल्ड और रोमांटिक डांस, इंटरनेट पर वायरल

Malaika Arora And Sorab Bedi Video: मलाइका अरोड़ा और सोराब बेदी की बोल्ड और रोमांटिक केमिस्ट्री ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है।

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Mar 09, 2026

52 साल की इस एक्ट्रेस ने अपने से 19 साल छोटे लड़के संग किया बोल्ड और रोमांटिक डांस, इंटरनेट पर वायरल

मलाइका अरोड़ा और सोराब बेदी (फोटो सोर्स: X )

Malaika Arora And Sorab Bedi Video: बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा की पर्सनल लाइफ इस समय खूब सुर्खियों में हैं। पिछले कुछ महीनों से वो हीरा कारोबारी हर्ष मेहता के साथ अपने रिलेशनशिप की खबरों को लेकर चर्चा में हैं। बता दें, कुछ समय पहले रोमन शहर रोम से उनकी एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसमें दोनों को साथ वैलेंटाइन्स डे मनाते देखा गया था। इस तस्वीर के बाद से लोगों के बीच उनकी जोड़ी को लेकर जिज्ञासा बढ़ गई है।

दोनों की केमिस्ट्री बनी चर्चा का विषय

अब इस बीच, मलाइका का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है। इस वीडियो में वो स्प्लिट्सविला कंटेस्टेंट सोराब बेदी के साथ बोल्ड और रोमांटिक डांस करते दिख रही हैं। वीडियो में दोनों की केमिस्ट्री लोगों को काफी पसंद आ रही है और चर्चा का विषय बनी हुई है।

बता दें, उम्मीद से हटकर ये जानना मजेदार होगा कि सोराब और मलाइका के बीच कोई रोमांटिक रिश्ता नहीं है। सोराब मलाइका के नए रेस्टोरेंट में एक पार्टी में शामिल हुए थे और उन्होंने इंस्टाग्राम पर मलाइका और अन्य सेलिब्रिटीज के साथ फोटो वायरल की हैं। दरअसल, सोराब ने लिखा, "बधाई हो @malaikaaroraofficial @sweeneybombay के लिए।"

कॉन्सर्ट में दोनों को साथ देखें जाने के बाद अफवाहों ने और रंग पकड़ा

साथ ही, मलाइका और हर्ष मेहता का नाम भी खासा चर्चा में रहता है। हाल ही में एक कॉन्सर्ट में दोनों को साथ देखें जाने के बाद अफवाहों ने और रंग पकड़ा। इसके बाद दोनों को कई बार साथ में देखा गया है। बता दें, मलाइका ने अर्जुन कपूर के साथ अपने संबंधों के बारे में खुलकर बात की थी, लेकिन मलाइका ने अभी तक हर्ष मेहता के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर कोई सफाई नहीं दी है और दोनों की उम्र में लगभग 19 साल का अंतर है, जहां मलाइका की उम्र 52 साल है, तो वहीं हर्ष 33 साल के हैं। इस उम्र के अंतर के बाद भी, दोनों की जोड़ी पर लोगों की दिलचस्पी बनी हुई है।

फिलहाल, मलाइका अरोड़ा की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ हमेशा से ही मीडिया और फैंस के लिए चर्चा का विषय रही है और उनकी हाल की दोस्ती और अफवाहें भी इसी कड़ी में एक नया अध्याय जोड़ती दिख रही हैं।

Published on:

09 Mar 2026 11:36 am

Hindi News / Entertainment / 52 साल की इस एक्ट्रेस ने अपने से 19 साल छोटे लड़के संग किया बोल्ड और रोमांटिक डांस, इंटरनेट पर वायरल

मनोरंजन

