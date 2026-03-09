52 साल की इस एक्ट्रेस ने अपने से 19 साल छोटे लड़के संग किया बोल्ड और रोमांटिक डांस, इंटरनेट पर वायरल

साथ ही, मलाइका और हर्ष मेहता का नाम भी खासा चर्चा में रहता है। हाल ही में एक कॉन्सर्ट में दोनों को साथ देखें जाने के बाद अफवाहों ने और रंग पकड़ा। इसके बाद दोनों को कई बार साथ में देखा गया है। बता दें, मलाइका ने अर्जुन कपूर के साथ अपने संबंधों के बारे में खुलकर बात की थी, लेकिन मलाइका ने अभी तक हर्ष मेहता के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर कोई सफाई नहीं दी है और दोनों की उम्र में लगभग 19 साल का अंतर है, जहां मलाइका की उम्र 52 साल है, तो वहीं हर्ष 33 साल के हैं। इस उम्र के अंतर के बाद भी, दोनों की जोड़ी पर लोगों की दिलचस्पी बनी हुई है।