Suicide Attempt के बाद अनुराग डोभाल की जिंदगी में आया तूफान, पिता ने खत्म किए सारे रिश्ते! वायरल हुआ स्क्रीनशॉट

Anurag Dobhal Father: फेमस मोटो-व्लॉगर और 'द यूके 07 राइडर' (The UK07 Rider) के नाम से सोशल मीडिया पर मशहूर यूट्यूबर अनुराग डोभाल इन दिनों अपनी लग्जरी बाइक्स या कारों की वजह से नहीं, बल्कि अपनी निजी जिंदगी के एक बड़े तूफान की वजह से चर्चा में हैं। उन्होंने हाल ही में एक वीडियो शेयर कर अपने परिवार पर टॉर्चर करने के आरोप लगाए थे और कहा था कि उनके मम्मी-पापा और भाई ने उनसे सारे रिश्ते खत्म कर लिए हैं और उनके पास सुसाइड के अलावा कोई रास्त नहीं बचा है। जिसके बाद उन्होंने लाइव आकर सुसाइड अटेम्पट किया। इस समय वह हॉस्पिटल में एडमिट हैं और उनकी हालत बेहद खराब बताई जा रही है। ऐसे में सोशल मीडिया पर एक खबर आग की तरह फैल रही है कि अनुराग के पिता ने उन्हें अपनी तमाम चल-अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया है और उनसे सारे रिश्ते खत्म करने का सार्वजनिक ऐलान किया है।