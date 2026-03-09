Jr. NTR को लेकर अस्पताल में मची अफरा-तफरी, गुस्साए फैंस ने एस्केलेटर तोड़ा, हुआ वायरल

इस घटना के बावजूद जूनियर एनटीआर शांत दिखे और उन्होंने अपने फैंस का अभिवादन किया, जिससे भीड़ का उत्साह और भी बढ़ गया। अधिकारियों ने अब अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था की पुनः समीक्षा शुरू कर दी है ताकि भविष्य में इस तरह की स्थिति न बने। दरअसल, ये घटना हमें बताती है कि फेमस हस्तियों के कार्यक्रमों में सुरक्षा के बेहतर प्रबंध होना बेहद जरूरी है, ताकि फैंस और सभी की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।