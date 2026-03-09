‘धुरंधर’ की राजनीति पर इस एक्टर को था ऐतराज, ट्रेलर देख बदला मूड दिया ऐसा बयान

ऋतिक ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर ये भी लिखा था कि उन्हें ये फिल्म अब जाके पसंद आई है और वे ऐसे निर्देशक पसंद करते हैं जो कहानी को इतने मजबूती से पेश करें और दर्शक उनकी बात समझ सकें। वे मानते हैं कि धुरंधर फिल्म ने कहानी कहने की शैली में नया मुकाम हासिल किया है। वे ये मानते हैं कि वरिष्ठ फिल्ममेकर होने के नाते फिल्म के राजनीतिक पहलू पर बहस हो सकती है, लेकिन फिल्म के कहानी पेश करने के अंदाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।