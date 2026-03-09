9 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘धुरंधर’ की राजनीति पर इस एक्टर को था ऐतराज, ट्रेलर देख बदला मूड दिया ऐसा बयान

dhurandhar 2 trailer: 'धुरंधर' फिल्म की राजनीति और कहानी को लेकर इस एक्टर ने शुरुआत में कुछ ऐतराज जताया था, लेकिन जब 'धुरंधर 2' का ट्रेलर देखा तो उनका मूड पूरी तरह से बदल गया, तो आईए जानते है इसके पीछे की पूरी कहानी...

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Mar 09, 2026

'धुरंधर' की राजनीति पर इस एक्टर को था ऐतराज, ट्रेलर देख बदला मूड दिया ऐसा बयान

फिल्म- 'धुरंधर' (फोटो सोर्स: IMDb)

dhurandhar 2 trailer: बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' यानी धुरंधर 2 का जितना इंतजार था, उससे पहले मेकर्स ने 19 मार्च के रिलीज से पहले इसका ट्रेलर रिलीज कर दिया है। बता दें, आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म के ट्रेलर में रणवीर सिंह का जबरदस्त एक्शन देखकर फैंस काफी उत्साहित हैं। साथ ही, फिल्म का बैकग्राउंड भी काफी चर्चा में है, जिसके चलते सोशल मीडिया पर फैंस के साथ-साथ कई सेलेब्स भी इस ट्रेलर की तारीफ करते हुए दिखे है।

एक्टर ने धुरंधर फिल्म पर दी अपनी प्रतिक्रिया

एक्टर रणवीर सिंह ने इंस्टाग्राम पर 'धुरंधर 2' का ट्रेलर शेयर करते हुए लिखा, 'कहा था ये पर्सनल है, ट्रेलर आ गया है। सिर्फ 18 मार्च को पेड प्रीव्यू की बुकिंग करें।' बता दें, इस फिल्म का पोस्टर गुड़ी पड़वा, उगादि और ईद के अवसर पर 19 मार्च को थिएटरों में रिलीज किया जानेवाला है ।

इतना ही नहीं, ट्रेलर रिलीज होते ही कमेंट सेक्शन में ऋतिक रोशन ने हार्ट, आग और ताली बजाने वाले इमोजी के साथ लिखा, "बहुत अच्छा, मार डाला।' दरअसल, इससे पहले भी ऋतिक रोशन ने पहली धुरंधर फिल्म पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी, जिसमें उन्होंने इसे कुछ खास पसंद नहीं किया था और उन्होंने फिल्म में दिखाई गई राजनीति से सहमति नहीं जताई।

फिल्म ने कहानी कहने की शैली में नया मुकाम हासिल किया

ऋतिक ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर ये भी लिखा था कि उन्हें ये फिल्म अब जाके पसंद आई है और वे ऐसे निर्देशक पसंद करते हैं जो कहानी को इतने मजबूती से पेश करें और दर्शक उनकी बात समझ सकें। वे मानते हैं कि धुरंधर फिल्म ने कहानी कहने की शैली में नया मुकाम हासिल किया है। वे ये मानते हैं कि वरिष्ठ फिल्ममेकर होने के नाते फिल्म के राजनीतिक पहलू पर बहस हो सकती है, लेकिन फिल्म के कहानी पेश करने के अंदाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

बता दें, धुरंधर फिल्म को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया था, जिसमें रणवीर सिंह के अलावा अक्षय खन्ना, संजय दत्त, राकेश बेदी, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन ने अहम भूमिकाएं निभाई थीं। ये फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी और इसने दुनिया भर में 1300 करोड़ रुपए का जबरदस्त कारोबार किया था। दरअसल, अब फैंस बेसब्री से धुरंधर 2 के रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं, उम्मीद है कि नई फिल्म भी पहले पार्ट की तरह धमाकेदार साबित होगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

09 Mar 2026 08:34 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘धुरंधर’ की राजनीति पर इस एक्टर को था ऐतराज, ट्रेलर देख बदला मूड दिया ऐसा बयान

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

अनुराग डोभाल ने किया Suicide Attempt तो फूट-फूटकर रोईं ये फेमस एक्ट्रेस, बोलीं- मेरे साथ भी…

Anurag Dobhal suicide attempt bollywood this actress cry youtuber critical condition said we lived in the same house
बॉलीवुड

Jr. NTR को लेकर अस्पताल में मची अफरा-तफरी, गुस्साए फैंस ने एस्केलेटर तोड़ा, हुआ वायरल

Jr. NTR को लेकर अस्पताल में मची अफरा-तफरी, गुस्साए फैंस ने एस्केलेटर तोड़ा, हुआ वायरल
बॉलीवुड

T20 वर्ल्डकप भारत ही जीतेगा… अमिताभ बच्चन ने पहले ही कर दी थी भविष्यवाणी, पोस्ट में बताया कारण

Amitabh Bachchan Predicted On T20 World Cup 2026 won india now revealed how he know
बॉलीवुड

एक अनजान शख्स आया और उसने मुझे… बोल्ड एक्ट्रेस ने वीडियो किया शेयर, फूट-फूटकर रोती आईं नजर

Khushi Mukherjee slapped in Dubai Shares Tearful Video Alleging Harassment said forcing us to follow Sharia law
बॉलीवुड

एक्सीडेंट के बाद अनुराग डोभाल की पत्नी ने दिया हेल्थ अपडेट, फैंस से की ये खास अपील

एक्सीडेंट के बाद अनुराग डोभाल की पत्नी ने दिया हेल्थ अपडेट, फैंस से की ये खास अपील
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.