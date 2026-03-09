9 मार्च 2026,

सोमवार

बॉलीवुड

अक्षय कुमार से अभिषेक बच्चन तक, बॉलीवुड सेलेब्स ने T20 World Cup जीतने पर टीम इंडिया को दी बधाई

ICC T20 World Cup Win: Men in Blue ने फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए T20 वर्ल्ड कप फाइनल में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर बनाया। संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, और शिवम दुबे के बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत भारत ने इतना बड़ा स्कोर खड़ा किया कि न्यूजीलैंड शुरू से ही दबाव में आ गया।

मुंबई

image

Rashi Sharma

Mar 09, 2026

ICC T20 World Cup Win

बॉलीवुड सेलेब्स ने टी20 वर्ल्ड कप जीतने पर टीम इंडिया को दी बधाई। (फोटो सोर्स: IMDb)

ICC T20 World Cup Win: रविवार (8 मार्च) को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। इस जीत के बाद, बॉलीवुड की कई हस्तियों ने सोशल मीडिया पर भारतीय टीम को उनकी इस शानदार जीत के लिए सोशल मीडिया पर बधाई दी।

अभिषेक बच्चन ने X पर लिखा,

रितेश देशमुख ने लिखा, "जय हिंद की सेना!!! #टीमइंडिया। क्या शानदार जीत है… वर्ल्ड चैंपियन फिर से!!! बधाई और धन्यवाद।"

दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने मैच की आखिरी गेंद का वीडियो साझा करते हुए कैप्शन में लिखा, "भारत चैंपियन बन गया! जय हिंद!

वहीं दूसरी ओर, आयुष्मान खुराना ने लिखा, "अहमदाबाद का अभिशाप टूट गया! योग्य विजेताओं ने एक बार फिर इतिहास रच दिया! टी20 विश्व कप के तीनों विजेता कप्तान आज यहां मौजूद हैं! एमएसडी, रो और स्काई! #WorldCup2026।"

इसके अलावा जूनियर एनटीआर ने भारतीय टीम की तारीफ करते हुए लिखा, "हमारी भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में शांत, संयमित और दबदबे भरे प्रदर्शन के साथ ट्रॉफी को फिर से अपने नाम किया और इतिहास रच दिया… टीम इंडिया को बधाई। आज रात पूरा देश चैन से सोएगा।"

अक्षय कुमार ने लिखा, हर घर का माहौल..., विश्व कप घर लाने पर बधाई, टीम इंडिया

और भी कई सेलेब्स ने भी सोशल मीडिया पर की पोस्ट और दी बधाई:

भारतीय टीम ने फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए टी20 विश्व कप फाइनल में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर बनाया। संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और शिवम दुबे के दम पर भारत ने इतना बड़ा स्कोर खड़ा किया कि न्यूजीलैंड शुरू से ही दबाव में आ गया।

सोशल मीडिया इंफ्ल्यूंसर और यूट्यूबर एलवीश यादव ने लिखा, हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण!

एक बार फिर चैंपियन!
टी20 विश्व कप 2026 जीतने पर टीम इंडिया को हार्दिक बधाई! अद्भुत प्रतिभा, निडर क्रिकेट और अरबों दिलों में खुशी का माहौल। यह जीत वर्षों तक याद रहेगी।

इतना चिल्लाने से मेरा गला बैठ गया है, लेकिन मेरी मुस्कान पूरे हफ्ते बनी रहेगी! TeamIndia, आपने आज रात अरबों दिलों को गर्व से धड़का दिया! एक बार फिर चैंपियन!

इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने अपने दबदबे से ऐतिहासिक जीत पक्की कर दी। मैच का अंत तब और भी रोमांचक हो गया जब अभिषेक शर्मा ने आखिरी विकेट लिया। जैकब डफी को तिलक वर्मा ने लॉन्ग-ऑन पर कैच आउट किया, जिससे भारत को 96 रनों की बड़ी जीत मिली और टी20 फॉर्मेट में उनकी दमदार पारी साबित हो गई।

देश भर के फैंस ने इस पल का बड़े उत्साह से जश्न मनाया, क्योंकि टीम इंडिया ने तीसरी बार ये टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतकर क्रिकेट जगत में अपना दबदबा कायम कर लिया। अहमदाबाद में खेला गया यह रोमांचक फाइनल न सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ स्कोर के लिए, बल्कि टीम के बेहतरीन और यादगार प्रदर्शन के लिए भी एक ऐतिहासिक रात के रूप में याद किया जाएगा, जिसने उन्हें एक शानदार जीत दिलाई।

