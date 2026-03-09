अक्षय कुमार से अभिषेक बच्चन तक, बॉलीवुड सेलेब्स ने T20 World Cup जीतने पर टीम इंडिया को दी बधाई

देश भर के फैंस ने इस पल का बड़े उत्साह से जश्न मनाया, क्योंकि टीम इंडिया ने तीसरी बार ये टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतकर क्रिकेट जगत में अपना दबदबा कायम कर लिया। अहमदाबाद में खेला गया यह रोमांचक फाइनल न सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ स्कोर के लिए, बल्कि टीम के बेहतरीन और यादगार प्रदर्शन के लिए भी एक ऐतिहासिक रात के रूप में याद किया जाएगा, जिसने उन्हें एक शानदार जीत दिलाई।