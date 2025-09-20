Jr NTR के साथ हुआ बड़ा हादसा, लगी गंभीर चोट, टीम ने जारी किया बयान

Jr NTR Injury During Ad Shoot: सुपरस्टार जूनियर एनटीआर को एक एड फिल्म की शूटिंग के दौरान चोट लग गई है, जिसके बाद उन्हें ब्रेक लेना पड़ रहा है। शुक्रवार को एक्टर के सेट पर घायल होने की खबर सामने आई थी जिसकी वजह से उनके फैंस काफी परेशान हो गए थे। जूनियर एनटीआर के फैंस उनके स्वास्थ्य को लेकर अटकलें लगा रहे थे और सोशल मीडिया पर अपनी चिंता जता रहे थे। इस बीच एक्टर की टीम ने उनकी उनकी हेल्थ अपडेट दी है और बताया है कि एक्टर को ब्रेक लेना पड़ रहा है।
फैंस की बढ़ती चिंता को देखते हुए, जूनियर एनटीआर की टीम ने एक आधिकारिक बयान जारी किया है। बयान में बताया गया है कि एड फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें हल्की चोट लगी है। डॉक्टरों ने उन्हें पूरी तरह ठीक होने के लिए 2 हफ्ते तक आराम करने की सलाह दी है। बयान में यह भी साफ किया गया है कि उनकी हालत स्थिर है और चिंता की कोई बात नहीं है।
टीम ने फैंस और मीडिया से किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। हालांकि, चोट की गंभीरता या उसे ठीक होने में लगने वाले समय के बारे में कोई खास जानकारी नहीं दी गई है। वहीं, जूनियर एनटीआर की पिछली फिल्म 'वॉर 2' बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। फिल्म में उनके एक्शन और लुक की भी काफी आलोचना हुई थी। अब देखना यह होगा कि ब्रेक के बाद वह किस नए प्रोजेक्ट के साथ वापसी करते हैं।