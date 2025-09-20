Jr NTR के साथ हुआ बड़ा हादसा, लगी गंभीर चोट, टीम ने जारी किया बयान

Jr NTR Injury During Ad Shoot: सुपरस्टार जूनियर एनटीआर को एक एड फिल्म की शूटिंग के दौरान चोट लग गई है, जिसके बाद उन्हें ब्रेक लेना पड़ रहा है। शुक्रवार को एक्टर के सेट पर घायल होने की खबर सामने आई थी जिसकी वजह से उनके फैंस काफी परेशान हो गए थे। जूनियर एनटीआर के फैंस उनके स्वास्थ्य को लेकर अटकलें लगा रहे थे और सोशल मीडिया पर अपनी चिंता जता रहे थे। इस बीच एक्टर की टीम ने उनकी उनकी हेल्थ अपडेट दी है और बताया है कि एक्टर को ब्रेक लेना पड़ रहा है।