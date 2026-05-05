रिश्तों का खून: कई दिनों की कहासुनी और फिर खौफनाक मंजर; पति ने बेरहमी से काट डाला पत्नी का गला

Husband Slits Wife Throat: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से एक बेहद खौफनाक घटना सामने आई है, जहां अवैध संबंधों के शक में एक पति ने अपनी ही पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया। थाना देहात क्षेत्र के मोहल्ला महताबगढ़ी में हुई इस वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। गंभीर रूप से घायल महिला को आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।