मौत के वो आखिरी चंद सेकंड, बचा लो… बचा लो की चीखों के बीच बिछ गईं 6 लाशें

हादसे में घायल हुए सात बारातियों की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। पिलखुवा के रामा मेडिकल कॉलेज में नदीम, नईम, जुनैद, अय्यूब, हसरत, हबीब और सिराजुद्दीन का इलाज चल रहा है। अस्पताल के बाहर परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। जो रिश्तेदार कुछ घंटे पहले निकाह की दावत में शामिल थे, वे अब अस्पताल के गलियारों में अपनों की सलामती की दुआ मांग रहे हैं।

हादसे की सबसे दुखद बात यह है कि घर में अभी एक और शादी होनी थी। दूल्हे जाहिद की बहन नगमा का निकाह चार दिन बाद यानी 17 अप्रैल को तय है।