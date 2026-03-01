25 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हापुड़

सिलेंडर की किल्लत ने रोकी बेटी की बारात, 25 की जगह अब 28 मार्च को गूंजेगी शहनाई

Hapur Gas Cylinder Shortage : हापुड़ में गैस सिलेंडर न मिलने के कारण एक मां को अपनी बेटी की शादी 25 मार्च से बढ़ाकर 28 मार्च करनी पड़ी। जिला पूर्ति अधिकारी डॉ. सीमा सिंह ने मानवीय आधार पर तुरंत सिलेंडरों की व्यवस्था कराई, जिससे परिवार को बड़ी राहत मिली है।

2 min read
Google source verification

हापुड़

image

Avaneesh Kumar Mishra

Mar 25, 2026

Image Generated by Gemini.

हापुड़ : वैश्विक स्तर पर ईरान-इजरायल युद्ध और अंतरराष्ट्रीय तनाव के चलते रसोई गैस सिलेंडरों की आपूर्ति में आई बाधा का असर अब आम आदमी की खुशियों पर पड़ने लगा है। हापुड़ के गांव बदनौली (नटों की मडैय्या) में एक परिवार को गैस सिलेंडर न मिल पाने के कारण अपनी बेटी की शादी की तारीख तीन दिन आगे बढ़ानी पड़ी।

क्या है पूरा मामला?

बदनौली निवासी बिमलेश पत्नी सोमपाल की बेटी की शादी मुरादाबाद के एक युवक से तय हुई थी। बारात 25 मार्च (बुधवार) को आनी थी। घर में मेहमानों का आना शुरू हो गया था और पकवानों की तैयारी चल रही थी, लेकिन ऐन मौके पर खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडरों की व्यवस्था नहीं हो सकी। अंतरराष्ट्रीय संकट के कारण बाजार में सिलेंडरों की अचानक बढ़ी मांग और किल्लत ने परिवार के सामने संकट खड़ा कर दिया।

ससुराल वालों से मिन्नत कर बढ़वाई तारीख

जब गांव और आसपास कहीं भी सिलेंडरों का जुगाड़ नहीं हो सका, तो मजबूरन बिमलेश को अपनी बेटी के होने वाले ससुराल पक्ष से बात करनी पड़ी। उन्होंने अपनी लाचारी बताते हुए शादी टालने का अनुरोध किया। दोनों पक्षों की आपसी सहमति के बाद अब शादी की तारीख 28 मार्च तय की गई है।

DSO कार्यालय में छलका मां का दर्द

बुधवार को बिमलेश अपने परिजनों के साथ जिला पूर्ति अधिकारी (DSO) कार्यालय पहुंचीं। उन्होंने डॉ. सीमा सिंह को अपनी व्यथा सुनाई और बताया कि सिलेंडर न होने की वजह से बारात की तारीख बदलनी पड़ी है, लेकिन अभी भी सिलेंडरों का इंतजाम नहीं हो पा रहा है।

DSO डॉ. सीमा सिंह ने जब शादी का कार्ड देखा, तो उनका दिल पसीज गया। उन्होंने तुरंत मातहतों को निर्देश दिए और महिला को ढांढस बंधाते हुए कहा, 'आप बेफिक्र होकर बेटी की शादी की तैयारी करें, सिलेंडर आज शाम और कल सुबह तक आपके घर पहुंच जाएंगे।'

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

25 Mar 2026 10:22 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Hapur / सिलेंडर की किल्लत ने रोकी बेटी की बारात, 25 की जगह अब 28 मार्च को गूंजेगी शहनाई

बड़ी खबरें

View All

हापुड़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

LPG crisis in UP: हापुड़ में अब्दुल रेहान के घर से 55 भरे एलपीजी सिलेंडर बरामद, गैस संकट के बीच प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

Toll-free number issued to resolve gas supply issues in MP
हापुड़

होली खेलकर ट्यूबवेल पर नहाने जा रहा था युवक, बदमाशों ने झोंक दी अंधाधुंध फायरिंग

death
हापुड़

यूपी बोर्ड की परीक्षा देकर वापस आ रहे बाइक सवार छात्रों को पिकअप ने रौंदा, दो की मौत, एक की हालत गंभीर

दो छात्रों की मौत, फोटो सोर्स- पत्रिका
हापुड़

VIDEO: चीखती रही बच्ची, पिलर पकड़कर बची जान! नाबालिग की हैवानियत CCTV में रिकॉर्ड

10-year-old student molested by minor in Hapur
हापुड़

वैलेंटाइन डे पर मंदिर में बवाल! नाबालिग लड़की के साथ पहुंचा मुस्लिम युवक, हरकत देख भड़की भीड़

Muslim youth goes to temple with girl on Valentine's Day in UP
हापुड़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.