सिलेंडर की किल्लत ने रोकी बेटी की बारात, 25 की जगह अब 28 मार्च को गूंजेगी शहनाई

बदनौली निवासी बिमलेश पत्नी सोमपाल की बेटी की शादी मुरादाबाद के एक युवक से तय हुई थी। बारात 25 मार्च (बुधवार) को आनी थी। घर में मेहमानों का आना शुरू हो गया था और पकवानों की तैयारी चल रही थी, लेकिन ऐन मौके पर खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडरों की व्यवस्था नहीं हो सकी। अंतरराष्ट्रीय संकट के कारण बाजार में सिलेंडरों की अचानक बढ़ी मांग और किल्लत ने परिवार के सामने संकट खड़ा कर दिया।