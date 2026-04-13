बारातियों से भरी बस की ट्रक से भयानक टक्कर, मौके पर ही 6 लोगों की मौत, घायलों को पहुंचाया अस्पताल

हापुड़ में बस-ट्रक भिड़ंत में 6 की जान गई
Hapur Road Accident: हापुड़ जिले के धौलाना क्षेत्र में धौलाना-गुलावठी मार्ग पर एक भयानक सड़क दुर्घटना हो गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और 7 अन्य लोग घायल हो गए। यह दुर्घटना गाजियाबाद के डासना से बुलंदशहर के गुलावठी जा रही एक बारात के वापस लौटते समय हुई। बारात में शामिल लोग बस से घर लौट रहे थे।
बारातियों से भरी बस और एक ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज और भीषण थी कि बस और ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसा इतना भयानक था कि मौके पर ही 6 लोगों की मौत हो गई। कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राथमिक जांच में पता चला है कि तेज रफ्तार और आमने-सामने की टक्कर इस हादसे का मुख्य कारण थी। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की। जिलाधिकारी अभिषेक पांडे, पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. वेद कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद अधिकारी अस्पताल पहुंचे और घायलों की हालत देखी। उन्होंने डॉक्टरों और अस्पताल प्रशासन को घायलों को बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए।
पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत बचाव अभियान शुरू किया गया। घायल बारातियों को एंबुलेंस की मदद से पास के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया। जहां उनका इलाज जारी है। मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
पुलिस ने हादसे की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि 6 लोगों की मौत हो चुकी है और बाकी 7 घायलों का इलाज प्राथमिकता के आधार पर चल रहा है। पुलिस ने कहा कि बारात से लौट रही बस धौलाना-गुलावठी रोड पर ट्रक से टकरा गई। पुलिस टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिया। इस दुर्घटना के बाद कुछ समय के लिए धौलाना-गुलावठी मार्ग पर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया था। रेस्क्यू कार्य पूरा होने के बाद यातायात को फिर से सुचारु कर दिया गया। प्रशासन और पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि तेज रफ्तार इस हादसे का प्रमुख कारण हो सकता है।
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