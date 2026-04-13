बारातियों से भरी बस की ट्रक से भयानक टक्कर, मौके पर ही 6 लोगों की मौत, घायलों को पहुंचाया अस्पताल

बारातियों से भरी बस और एक ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज और भीषण थी कि बस और ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसा इतना भयानक था कि मौके पर ही 6 लोगों की मौत हो गई। कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राथमिक जांच में पता चला है कि तेज रफ्तार और आमने-सामने की टक्कर इस हादसे का मुख्य कारण थी। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की। जिलाधिकारी अभिषेक पांडे, पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. वेद कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद अधिकारी अस्पताल पहुंचे और घायलों की हालत देखी। उन्होंने डॉक्टरों और अस्पताल प्रशासन को घायलों को बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए।