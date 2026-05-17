हापुड़ में चोरों का आतंक: दो घरों में लाखों की चोरी, नकदी और जेवरात लेकर फरार बदमाश, पुलिस जांच में जुटी

Two Houses Theft Hapur: हापुड़ के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव गन्दूनगला में देर रात हुई चोरी की बड़ी वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। अज्ञात चोरों ने एक ही रात में दो घरों को निशाना बनाकर लाखों रुपये की नकदी और कीमती सोने-चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। सुबह जब परिवार के सदस्य नींद से जागे तो घरों का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। कमरों में सामान बिखरा पड़ा था, अलमारियों के ताले टूटे हुए थे और घर की व्यवस्था पूरी तरह अस्त-व्यस्त दिखाई दे रही थी। घटना के बाद ग्रामीणों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नाराजगी भी देखने को मिली।