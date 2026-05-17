हापुड़ में चोरों का आतंक: दो घरों में लाखों की चोरी, नकदी और जेवरात लेकर फरार बदमाश, पुलिस जांच में जुटी

दो घरों में लाखों की चोरी..
Two Houses Theft Hapur: हापुड़ के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव गन्दूनगला में देर रात हुई चोरी की बड़ी वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। अज्ञात चोरों ने एक ही रात में दो घरों को निशाना बनाकर लाखों रुपये की नकदी और कीमती सोने-चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। सुबह जब परिवार के सदस्य नींद से जागे तो घरों का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। कमरों में सामान बिखरा पड़ा था, अलमारियों के ताले टूटे हुए थे और घर की व्यवस्था पूरी तरह अस्त-व्यस्त दिखाई दे रही थी। घटना के बाद ग्रामीणों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नाराजगी भी देखने को मिली।
जानकारी के अनुसार चोर सबसे पहले गांव निवासी रोबिन सिंह के घर में दाखिल हुए। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने बेहद शातिर तरीके से घर में प्रवेश किया और सीधे उस कमरे तक पहुंचे जहां नकदी और जेवरात रखे गए थे। चोरों ने अलमारी का ताला तोड़कर करीब एक लाख रुपये नकद और लाखों रुपये मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण चोरी कर लिए। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश बिना किसी आवाज के वहां से फरार हो गए। परिवार के लोगों को घटना की भनक तक नहीं लगी। सुबह कमरे की हालत देखकर परिवार सदमे में आ गया।
पहली चोरी के बाद चोरों ने पास ही रहने वाले संदीप के घर को निशाना बनाया। यहां भी बदमाशों ने अलमारी तोड़कर करीब एक लाख बीस हजार रुपये नकद और बड़ी मात्रा में सोने-चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। घर के अंदर कपड़े, बैग, जरूरी दस्तावेज और अन्य सामान बिखरा पड़ा मिला। अलमारी के टूटे ताले और अस्त-व्यस्त सामान देखकर साफ अंदाजा लगाया जा रहा है कि चोर काफी देर तक घर के अंदर मौजूद रहे और आराम से पूरे घर की तलाशी ली। दोनों परिवारों ने बताया कि चोरी में उनकी वर्षों की जमा पूंजी चली गई है।
घटना की जानकारी गांव में फैलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं को लेकर चिंता जताई। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में रात के समय पुलिस गश्त पर्याप्त नहीं होने के कारण बदमाश बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। लोगों ने पुलिस प्रशासन से इलाके में सुरक्षा बढ़ाने और रात्रि गश्त तेज करने की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।
घटना की सूचना मिलते ही बहादुरगढ़ थाना पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ की और चोरी की वारदात से जुड़े सुराग जुटाने शुरू कर दिए। पुलिस ने बताया कि बदमाशों के आने-जाने के रास्तों की जांच की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। पुलिस टीम ने मौके से फिंगरप्रिंट और अन्य तकनीकी साक्ष्य भी जुटाए हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही चोरी की घटना का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।
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