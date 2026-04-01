7 साल के बच्चे को डीप फ्रीजर में कर दिया बंद; रोता-बिलखता और चिल्लाता रहा मासूम, नहीं पसीजा कलेजा

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत हरकत में आई और मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपी दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि बच्चे के साथ की गई इस क्रूरता को गंभीरता से लिया गया है और आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो को भी जांच का हिस्सा बनाया गया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि एक मासूम बच्चे के साथ इस तरह का व्यवहार किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपी से पूछताछ जारी है।