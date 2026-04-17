Mission Shakti: नन्ही थानाध्यक्ष बनी छात्रा, पिलखुवा थाने में संभाली कमान, फरियादियों को दिलाया भरोसा

Class 8 Girl Turns SHO for a Day: पिलखुवा थाने के लिए बेहद खास और यादगार बन गया, जब मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत आयोजित ‘नारी शक्ति वंदन सम्मेलन’ में एक स्कूली छात्रा ने थानाध्यक्ष की कुर्सी संभालकर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दर्शना द स्कूल की कक्षा-8 की छात्रा पूर्वी शर्मा ने न केवल थाना प्रभारी की कुर्सी पर बैठकर जिम्मेदारी निभाई, बल्कि अपनी समझदारी, आत्मविश्वास और संवेदनशीलता से सभी को प्रभावित भी किया।

