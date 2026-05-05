तांत्रिक के कहने पर जलती चिता से खोपड़ी और हड्डियां चुरा ले गए, बोला था कदमों में होगी प्रेमिका

हापुड़: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में प्रेमिका और उसके परिवार को वशीकरण (वश में करने) के लिए एक युवक तांत्रिक के चक्कर में फंस गया। तांत्रिक के कहने पर उसने श्मशान घाट पर जलती चिता से खोपड़ी और हड्डियां चुरा लीं। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने मंगलवार को युवक अमान, उसके दोस्त और तांत्रिक अवधेश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। मामला कोतवाली देहात क्षेत्र का है।