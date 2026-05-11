बरेली में आयुष्मान योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा, फर्जी कार्ड बनाकर कराए ऑपरेशन, सीएमओ से शिकायत

शिकायत में सबसे बड़ा आरोप रिटायर्ड शिक्षक बाबू अंसारी के इलाज को लेकर लगाया गया है। महिला का कहना है कि बाबू अंसारी का आंख का ऑपरेशन फर्जी दस्तावेजों के जरिए कराया गया। आरोप है कि इलाज के दौरान दूसरे राज्य और दूसरी पहचान का इस्तेमाल कर सरकारी भुगतान लिया गया। शिकायत में आधार नंबर और बैंक खाते तक का जिक्र किया गया है। महिला ने आरोप लगाया कि नसरीन बेगम नाम की महिला का आयुष्मान कार्ड बिहार का दिखाया गया, जबकि इलाज बरेली के निजी अस्पताल में कराया गया। शिकायत के मुताबिक सात मार्च को अस्पताल में भर्ती कराया गया, नौ मार्च को ऑपरेशन हुआ और 11 मार्च को डिस्चार्ज कर दिया गया। आरोप है कि पूरे इलाज का पैसा सरकारी योजना से निकाला गया।