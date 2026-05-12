हेलो कैफे : अफसरों का नाम लेकर भी नहीं चली दबंगई, बरेली में करोड़ों के लोन में डूबे कैफे को पुलिस ने फिर कराया सील

बरेली।करोड़ों रुपये का लोन डकारने के बाद बैंक की सील तोड़कर दोबारा बार चलाना हेलो कैफे एंड बार के संचालकों को भारी पड़ गया। अफसरों से करीबी का रौब दिखाकर कार्रवाई रुकवाने की कोशिश हुई, लेकिन आखिरकार बारादरी पुलिस और बैंक टीम ने दोबारा छापा मारकर हेलो कैफे एंड बार को सील कर बैंक को कब्जा दिला दिया। पूरे मामले ने शहर में रसूख, बैंक लोन और दबंगई के गठजोड़ पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।