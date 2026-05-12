नवाबगंज की पूर्व पालिका अध्यक्ष सपा नेता शहला के पति डॉक्टर ताहिर बने हिस्ट्रीशीटर, जाने कितने हैं मुकदमे

बरेली।नवाबगंज नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष शहला के पति और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता शिवपाल यादव के करीबी माने जाने वाले डॉ. ताहिर पर आखिरकार पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। नवाबगंज पुलिस ने डॉ. ताहिर की हिस्ट्रीशीट खोल दी है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उन पर धोखाधड़ी, लूट, मारपीट और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर धाराओं में कुल 14 मुकदमे दर्ज हैं। हिस्ट्रीशीट खुलने के बाद अब पुलिस उनकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखेगी। इस कार्रवाई के बाद जिले की राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है।