बरेली में बिजली कटौती पर बवाल, हरुनगला उपकेंद्र का घेराव, छात्रों ने भी वीसी आवास पर किया हंगामा

आंधी-पानी से शहर के 27 में से 25 उपकेंद्र ब्रेकडाउन में चले गए। कहीं तारों पर पेड़ गिर गए तो कहीं जंफर उड़ गए। बिजली निगम के मुताबिक शहर में 50 और ग्रामीण इलाकों में 200 बिजली पोल टूटे हैं। इसके अलावा 24 ट्रांसफार्मर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। निगम को करीब 20 लाख रुपये से ज्यादा नुकसान का अनुमान है। हरुनगला, पवन विहार, कोहाड़ापीर, राजेंद्र नगर और महानगर उपकेंद्र रात 10 बजे के बाद तक भी चालू नहीं हो सके। कई इलाकों में लोग मोबाइल चार्ज तक नहीं कर पाए और इनवर्टर-बैटरी जवाब दे गए। सदर कैंट, कुतुबखाना, सन सिटी, जगतपुर, डेलापीर, डीडीपुरम, हरुनगला और राजेंद्र नगर समेत कई इलाकों में बिजली लाइनों पर पेड़ गिर गए। कई जगह जंफर उड़ने से सप्लाई ठप रही। विद्युत वितरण खंड प्रथम के मुख्य अभियंता ज्ञान प्रकाश ने बताया कि फॉल्ट ठीक कराने के लिए टीमें लगातार काम कर रही हैं और प्रभावित इलाकों में तेजी से आपूर्ति बहाल की जा रही है।