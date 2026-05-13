बरेली फन सिटी किडनैपिंग केस का फरार बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली, सिपाही भी घायल

फायरिंग के दौरान सिपाही नीशू तिवारी गोली लगने से घायल हो गए। साथी पुलिसकर्मियों ने तुरंत मोर्चा संभाला और जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की एक गोली आरोपी विमल के दाहिने पैर में लगी। गोली लगते ही वह सड़क पर गिर पड़ा और पुलिस ने उसे दबोच लिया। उसका दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पकड़ा गया आरोपी विमल पहले से ही अपहरण के एक सनसनीखेज मामले में वांछित चल रहा था। पुलिस पूछताछ में उसने कबूल किया कि उसने अपने साथियों उमाशंकर, आकाश और हरनेश के साथ मिलकर नौ मई को फन सिटी के आगे से एक युवक का अपहरण किया था। इस मामले में उमाशंकर पहले ही जेल भेजा जा चुका है, जबकि बाकी आरोपी अभी फरार हैं।