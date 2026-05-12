अल्टीमेट जिम ट्रेनर की बढ़ीं और मुसीबतें, महिला डाक्टर ने कोर्ट में लगाये सनसनीखेज आरोप, जानकर दंग रह जायेंगे आप

महिला ने पुलिस को बताया कि आरोपी अकरम और उसका भाई आलम उसके पति और बच्चों का पीछा करने लगे थे। दोनों आरोपी बच्चों के स्कूल तक पहुंच गए और बाहर की तस्वीरें खींचकर महिला को भेजीं। मैसेज में लिखा गया कि अगर बात नहीं मानी तो बच्चों का अंजाम बुरा होगा। इतना ही नहीं, आरोपियों ने डॉक्टर और उसके पति के फ्लैट के कागजात भी निकलवा लिए थे। जब महिला ने पैसे न होने की बात कही तो आरोपियों ने कहा कि फ्लैट हमारे नाम कर दो। महिला ने जब कहा कि फ्लैट उसके नाम नहीं है तो आरोपियों ने कागजात दिखाकर कहा कि यह फ्लैट तो तुम्हारे नाम पर ही है।”