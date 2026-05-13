13 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

चौपला पुल बंद होते ही सुभाषनगर पुलिया पर बढ़ा ट्रैफिक का दबाव, घंटों रेंगते रहे वाहन, जाम से बेहाल हुए लोग

चौपला पुल पर वाहनों की आवाजाही बंद होते ही शहर का ट्रैफिक सिस्टम लड़खड़ाने लगा है। चौपला पुल बंद होने के कारण सुभाषनगर पुलिया पर अचानक वाहनों का दबाव बढ़ गया, जिससे जाम की स्थिति बन रही है।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

May 13, 2026

Long traffic jam and slow-moving vehicles on Subhash Nagar bridge after the closure of Chaupula bridge in Bareilly.

सुभाषनगर पुलिया पर पुलिस ने लगाए बैरिकेड

बरेली।चौपला पुल पर वाहनों की आवाजाही बंद होते ही शहर का ट्रैफिक सिस्टम लड़खड़ाने लगा है। चौपला पुल बंद होने के कारण सुभाषनगर पुलिया पर अचानक वाहनों का दबाव बढ़ गया, जिससे जाम की स्थिति बन रही है। सबसे ज्यादा परेशानी बदायूं रोड से शहर आने-जाने वाले लोगों को उठानी पड़ रही है। अगले 45 दिनों तक लोगों को वैकल्पिक रास्तों से गुजरना होगा और लंबा ट्रैफिक झेलना पड़ेगा।

एनएचएआई की ओर से चौपला पुल की मरम्मत का काम शुरू कराया गया है। इसके चलते ट्रैफिक पुलिस ने तत्काल रूट डायवर्जन लागू कर दिया। सुभाषनगर आने-जाने वाले मार्ग पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। यहां केवल एंबुलेंस, स्कूल वाहन और स्थानीय लोगों के वाहनों को ही आने-जाने की अनुमति दी जा रही है। बाकी वाहनों को वैकल्पिक रास्तों की ओर मोड़ा जा रहा है।

रामगंगा तिराहे और बुखारा मोड़ पर बढ़ा ट्रैफिक दबाव

चौपला पुल बंद होने के बाद बदायूं की तरफ से शहर आने वाले वाहनों को रामगंगा तिराहे और बुखारा मोड़ से होकर निकाला जा रहा है। इससे इन मार्गों पर ट्रैफिक का दबाव कई गुना बढ़ गया। दोपहिया वाहन चालक गलियों और कॉलोनियों के रास्ते निकलने को मजबूर दिखे, जबकि चारपहिया वाहन लंबे जाम में फंसे रहे। दिल्ली, मुरादाबाद और रामपुर की ओर से बदायूं जाने वाली रोडवेज बसों को भी चौकी चौराहा, बुखारा मोड़ और रामगंगा तिराहे से होकर निकाला जा रहा है। वहीं करगैना, बीडीए कॉलोनी, सुभाषनगर और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए मढ़ीनाथ मंदिर, शांति विहार और सुभाषनगर चुंगी होकर वैकल्पिक मार्ग तय किए गए हैं।

पहले दिन ही लोगों की बढ़ी मुश्किलें

पुल बंद होने के पहले ही दिन लोगों को घंटों जाम में फंसना पड़ा। ऑफिस जाने वाले कर्मचारी, स्कूल वाहन और मरीज लेकर जा रही गाड़ियां भी ट्रैफिक में रेंगती नजर आईं। सुभाषनगर पुलिया और आसपास के इलाकों में बार-बार ट्रैफिक रुकने से लोगों में नाराजगी भी दिखी। एसपी ट्रैफिक अकमल खां ने बताया कि चौपला पुल की मरम्मत के चलते 45 दिनों के लिए रूट डायवर्जन लागू किया गया है। ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए प्रमुख चौराहों और डायवर्जन प्वाइंट्स पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। लोगों से अपील की गई है कि चौपला और बदायूं रोड की तरफ आने-जाने के लिए वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें।

ये भी पढ़ें

मंगलवार सुबह से बंद हो जाएगा चौपला पुल, अब ट्रैफिक पुलिस ने शहरवासियों के लिए खोले ये वैकल्पिक रास्ते
बरेली
Traffic diversion sign placed on Bareilly flyover during route change advisory.

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 May 2026 12:16 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / चौपला पुल बंद होते ही सुभाषनगर पुलिया पर बढ़ा ट्रैफिक का दबाव, घंटों रेंगते रहे वाहन, जाम से बेहाल हुए लोग

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बरेली फन सिटी किडनैपिंग केस का फरार बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली, सिपाही भी घायल

Police arrest injured kidnapping accused after encounter in Bareilly’s Izzatnagar area.
बरेली

अल्टीमेट जिम ट्रेनर की बढ़ीं और मुसीबतें, महिला डाक्टर ने कोर्ट में लगाये सनसनीखेज आरोप, जानकर दंग रह जायेंगे आप

Bareilly gym trainer accused of rape, blackmail and ₹50 lakh extortion from woman doctor.
बरेली

प्रेमी के लिए पानी की टंकी पर चढ़ी युवती, बोली- शादी नहीं कराई तो कूद जाऊंगी, गांव में मचा हड़कंप

Girl standing on village water tank during marriage protest.
बरेली

BAREILLY NEWS : आंधी-बारिश ने मचाई तबाही, शहरभर में गिरे पेड़-होर्डिंग्स, कई इलाकों की बिजली गुल

Weather
बरेली

नवाबगंज की पूर्व पालिका अध्यक्ष सपा नेता शहला के पति डॉक्टर ताहिर बने हिस्ट्रीशीटर, जाने कितने हैं मुकदमे

crime news
बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.