चौपला पुल बंद होते ही सुभाषनगर पुलिया पर बढ़ा ट्रैफिक का दबाव, घंटों रेंगते रहे वाहन, जाम से बेहाल हुए लोग

चौपला पुल बंद होने के बाद बदायूं की तरफ से शहर आने वाले वाहनों को रामगंगा तिराहे और बुखारा मोड़ से होकर निकाला जा रहा है। इससे इन मार्गों पर ट्रैफिक का दबाव कई गुना बढ़ गया। दोपहिया वाहन चालक गलियों और कॉलोनियों के रास्ते निकलने को मजबूर दिखे, जबकि चारपहिया वाहन लंबे जाम में फंसे रहे। दिल्ली, मुरादाबाद और रामपुर की ओर से बदायूं जाने वाली रोडवेज बसों को भी चौकी चौराहा, बुखारा मोड़ और रामगंगा तिराहे से होकर निकाला जा रहा है। वहीं करगैना, बीडीए कॉलोनी, सुभाषनगर और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए मढ़ीनाथ मंदिर, शांति विहार और सुभाषनगर चुंगी होकर वैकल्पिक मार्ग तय किए गए हैं।