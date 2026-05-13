बरेली की मानवी बनी CBSE इंटर टॉपर, 99.60 प्रतिशत अंक पाकर बढ़ाया जिले का मान

चिक्कर इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा मानवी पटेल ने बताया कि परीक्षा की तैयारी के दौरान उन्होंने सोशल मीडिया से पूरी तरह दूरी बना ली थी। वह रोज करीब नौ घंटे पढ़ाई करती थीं और टाइम मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान देती थीं। मानवी ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता, शिक्षकों और नियमित अभ्यास को दिया। उन्होंने कहा कि अनुशासन और निरंतर मेहनत ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। मानवी ने बताया कि भविष्य में वह फैशन डिजाइनर बनना चाहती हैं। बचपन से ही उनकी रुचि डिजाइनिंग और रचनात्मक कार्यों में रही है। उनका सपना देश के फैशन इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाने का है। स्कूल प्रबंधन ने मानवी की उपलब्धि को संस्थान के लिए गौरवपूर्ण बताया और कहा कि उनकी सफलता दूसरे छात्रों के लिए प्रेरणा बनेगी।