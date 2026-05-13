CBSE 12th रिजल्ट का इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स की बढ़ी बेचैनी, तनाव में बोर्ड से कर दी ये बड़ी मांग

लगातार बढ़ रहे इस तनाव के बीच स्टूडेंट्स ने सीबीएसई बोर्ड के अधिकारियों से गुहार लगाई है। 12वीं क्लास के आर्ट्स साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम के लाखों स्टूडेंट्स मांग कर रहे हैं कि, बोर्ड जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करने की सटीक तारीख का ऐलान करे। स्टूडेंट्स का कहना है कि रोज रोज सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों और फर्जी खबरों से उनका स्ट्रेस बढ़ रहा है। इसलिए बोर्ड को अपनी तरफ से एक स्पष्ट अपडेट देना चाहिए ताकि हम मानसिक रूप से तैयार रह सकें। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर स्टूडेंट्स तरह-तरह की मीम्स और पोस्ट शेयर करके अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं।