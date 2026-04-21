CBSE Marking Scheme 2026: अब कॉपी चेकिंग में नहीं होगी कोई गड़बड़ी, CBSE ने शुरू की ऑन-स्क्रीन चेकिंग

CBSE Marking Scheme 2026 Explained: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। बोर्ड अब पूरी तरह से ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम की ओर कदम बढ़ा चुका है। इस नई व्यवस्था का मकसद इवैल्यूएशन प्रोसेस को तेज बनाने के साथ ही मानवीय गलतियों को कम करना है। डिजिटल कैलकुलेशन के कारण अब नंबर की टोटलिंग में होने वाली गलतियों की गुंजाइश खत्म हो जाएगी, जिससे रिजल्ट के बाद री-कैलकुलेशन की जरूरत भी कम होगी।