CBSE 12th Result होने वाला है जारी, इन वेबसाइट्स से रिजल्ट कर सकेंगे डाउनलोड, जानें क्या है लेटेस्ट अपडेट

CBSE 12th Result 2026: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) की 12वीं कक्षा की परीक्षा देने वाले लाखों स्टूडेंट्स का इंतजार अब खत्म होने वाला है। बोर्ड जल्द ही 12वीं के नतीजे घोषित करने की तैयारी में है। कॉपियों की जांच का काम तेजी से चल रहा है और पूरी संभावना है कि, मई के तीसरे सप्ताह में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट्स cbseresults.nic.in या cbse.gov.in पर जाकर अपनी मार्कशीट आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे।