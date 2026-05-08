8 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

दोरोदा स्कूल की शिफ्टिंग पर सवाल, किसानों ने कमरों में भरा अनाज, बच्चे खुले में पढ़ने को मजबूर

कठूमर क्षेत्र के दारोदा स्कूल की शिफ्टिंग को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। भवन मालिक ने कमरों में अनाज भर दिया है और शौचालय भी बंद कर दिए हैं। ऐसे में बच्चे खुले में पढ़ने को मजबूर हैं।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

May 08, 2026

representative picture (AI)

कठूमर क्षेत्र के दारोदा स्थित राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल की शिफ्टिंग को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। इस स्कूल को जिस निजी भवन में शिफ्ट किया गया था, वहां कमरों में अनाज भर दिया गया है। ऐसे में बच्चे खुले में पढ़ने को मजबूर हैं।

स्कूल प्रिंसिपल ने करीब एक माह पहले ही विभाग को रिपोर्ट भेजकर बताया था कि भवन मालिक ने कमरों में अनाज भर दिया है और शौचालय भी बंद कर दिए हैं। इसके बाद भवन मालिक ने भी दस दिन पहले जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को पत्र भेजकर पूरे भवन को खाली कराने में असमर्थतता जता दी, लेकिन आरोप है कि इस पत्र को दबाने का प्रयास किया जा रहा है।

इधर, अव्यवस्थित पढ़ाई से परेशान कई अभिभावकों ने अपने बच्चों के टीसी कटवाकर निजी स्कूलों में दाखिला करा दिया है। ग्रामीणों और एसएमडी सदस्यों का कहना है कि विभाग समय रहते निर्णय नहीं ले रहा, जबकि बच्चों की पढ़ाई लगातार प्रभावित हो रही है।

शपथ पत्र में 10 कमरे, मौके पर केवल 8

मामले में सबसे बड़ा सवाल निजी भवन के संबंध में दिए गए शपथ पत्र को लेकर उठ रहा है। विभाग को 10 कमरों का शपथ पत्र दिया गया, जबकि मौके पर भू तल पर केवल 6 और पहली मंजिल पर 2 कमरे ही उपलब्ध हैं। पहली मंजिल के दोनों कमरों में भवन मालिक का परिवार रह रहा है। वहीं, नीचे के कई कमरों में अनाज भर दिया गया है। आरटीआइ से सामने आया कि स्कूल को गारू से दारोदा शिफ्ट करने की प्रक्रिया भी जल्दबाजी में की गई।

कलेक्टर के आदेश के बाद हटी हाईटेंशन लाइन

एसएमडी सदस्य प्रीतम सिंह, हरिराम सैनी और आसुद्दीन ने जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला से स्कूल को खेल मैदान में बने नए कमरों और अटल सेवा केंद्र में शिफ्ट करने की मांग की थी। शुरुआत में अधिकारियों ने खेल मैदान के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन को बाधा बताया था। इस पर कलेक्टर ने जयपुर डिस्कॉम को लाइन शिफ्ट करने के निर्देश दिए। डिस्कॉम ने करीब 10 दिन पहले लाइन हटाने का काम भी पूरा कर दिया, लेकिन इसके बावजूद स्कूल शिफ्टिंग पर अंतिम निर्णय नहीं हो सका है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई की गति धीमी रहने से बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 May 2026 11:37 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / दोरोदा स्कूल की शिफ्टिंग पर सवाल, किसानों ने कमरों में भरा अनाज, बच्चे खुले में पढ़ने को मजबूर

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

शादी से पहले और प्रेग्नेंसी में एक जांच बचा सकती है आपके बच्चे की जान, जानिए थैलेसीमिया से जुड़ी हर जरूरी बात

अलवर

सिलीसेढ़ बनेगा इको-टूरिज्म और प्राकृतिक सौंदर्य का नया केंद्र

अलवर

Alwar News: सरिस्का में आ रहे गांव के लोगों को जयपुर-दौसा बसाने की तैयारी, राजस्व विभाग से मांगी जमीन

Sariska Tiger Reserve
अलवर

Rajasthan: पुलिस थाने पर हमला मामले में बड़ा एक्शन, भाजयुमो का पूर्व मंडल अध्यक्ष सहित 4 मुख्य आरोपी गिरफ्तार

Rajasthan Police Station Attack-1
अलवर

अलवर में बदला मौसम का मिजाज, आंधी-बारिश और ओलावृष्टि के बाद गर्मी से राहत

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.