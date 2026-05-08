दोरोदा स्कूल की शिफ्टिंग पर सवाल, किसानों ने कमरों में भरा अनाज, बच्चे खुले में पढ़ने को मजबूर

एसएमडी सदस्य प्रीतम सिंह, हरिराम सैनी और आसुद्दीन ने जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला से स्कूल को खेल मैदान में बने नए कमरों और अटल सेवा केंद्र में शिफ्ट करने की मांग की थी। शुरुआत में अधिकारियों ने खेल मैदान के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन को बाधा बताया था। इस पर कलेक्टर ने जयपुर डिस्कॉम को लाइन शिफ्ट करने के निर्देश दिए। डिस्कॉम ने करीब 10 दिन पहले लाइन हटाने का काम भी पूरा कर दिया, लेकिन इसके बावजूद स्कूल शिफ्टिंग पर अंतिम निर्णय नहीं हो सका है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई की गति धीमी रहने से बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है।