तेज आंधी के साथ हल्की बूंदाबांदी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी बदला मौसम, जानें अगले 3 दिन कैसा रहेगा हाल

मौसम विभाग की मानें तो अलवर में अगले 48 से 72 घंटों तक मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रह सकता है।

8 मई का पूर्वानुमान: शुक्रवार को भी आसमान में बादल छाए रहेंगे और दोपहर के बाद धूल भरी हवाएं चलने की पूरी संभावना है।

बारिश और ओलावृष्टि: अगले दो दिनों में जिले के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ फिर से हल्की बारिश हो सकती है। कहीं-कहीं ओलावृष्टि की आशंका भी जताई गई है।

ऐसे में प्रशासन ने लोगों को आंधी के दौरान पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी है। किसानों को भी अपनी कटी हुई फसल सुरक्षित स्थानों पर रखने को कहा गया है।