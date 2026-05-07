बर्डोद में मिले लावारिस शव की नहीं हुई पहचान, तो पुलिस ने कराया अंतिम संस्कार 

खाकी वर्दी ने न केवल कानून का पालन किया, बल्कि इंसानियत का फर्ज निभाते हुए लावारिस शव का पूरे सम्मान और हिंदू रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार करवाया। दरअसल कुछ दिन पहले सदर थाना पुलिस को सूचना मिली मिली थी कि बर्डोद गांव में शराब ठेके के पास एक व्यक्ति बेसुध पड़ा हुआ है। जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची, तो पाया कि उस व्यक्ति की मौत हो चुकी है। पुलिस ने तुरंत शव को अपने कब्जे में लिया और उसकी शिनाख्त की कोशिश शुरू कर दी। शुरुआती जांच में मृतक के पास ऐसा कोई दस्तावेज या सामान नहीं मिला, जिससे उसकी पहचान हो सके।