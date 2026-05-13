13 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

बरेली में तेज आंधी से गिरे पेड़ और दीवार, छात्रा और बुजुर्ग महिला की मौत, कई इलाकों में भारी नुकसान

जिले में लगातार दूसरे दिन तेज आंधी और बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया। बुधवार सुबह करीब साढ़े 11 बजे आई तेज आंधी के दौरान अलग-अलग हादसों में एक छात्रा और एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जबकि दो मवेशियों की भी जान चली गई।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

May 13, 2026

Trees uprooted in Bareilly storm after heavy winds and rain.

मृतक छात्रा

बरेली। जिले में लगातार दूसरे दिन तेज आंधी और बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया। बुधवार सुबह करीब साढ़े 11 बजे आई तेज आंधी के दौरान अलग-अलग हादसों में एक छात्रा और एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जबकि दो मवेशियों की भी जान चली गई। कई इलाकों में पेड़ और बिजली के खंभे गिरने से बिजली आपूर्ति बाधित रही तथा यातायात प्रभावित हुआ।

भमोरा क्षेत्र के हररामपुर गांव में आम का पेड़ गिरने से कक्षा सात की छात्रा देवकी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया। नितोई गांव में तेज आंधी के दौरान उड़कर आई लकड़ी की बल्ली दीवार से टकरा गई, जिससे ईंटें गिर पड़ीं। इसकी चपेट में आने से गोमती नामक बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गईं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह अपनी बेटी के घर जा रही थीं। वहीं सरदारनगर और नौगवां ठकुरान क्षेत्रों में पेड़ गिरने से दो मवेशियों की भी मौत हो गई।

चार स्कूल बसें क्षतिग्रस्त

भमोरा कस्बे में तेज आंधी के दौरान पेड़ गिरने से दो स्कूलों की चार बसें क्षतिग्रस्त हो गईं। जिले के कई हिस्सों में बिजली के खंभे टूटने से विद्युत लाइनें क्षतिग्रस्त हो गईं, जिससे लंबे समय तक बिजली आपूर्ति ठप रही। बिशारतगंज इलाके में रम्पुरा-अलीगंज मार्ग पर एक टेंपो पर पेड़ गिर गया, जिससे एक व्यक्ति घायल हो गया। घटना के बाद मार्ग पर यातायात बाधित हो गया। वहीं आंवला रोड पर एक बड़ा साइन बोर्ड भी गिर पड़ा। हालांकि, इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। पुलिस ने क्रेन की मदद से बोर्ड हटवाकर यातायात बहाल कराया।

मंगलवार को भी चला था मौसम का कहर

इससे पहले मंगलवार को भी जिले में तेज आंधी और बारिश हुई थी। बीते 24 घंटों में अधिकतम तापमान में तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। सोमवार को अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस था, जो मंगलवार को घटकर 32 डिग्री सेल्सियस रह गया। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को 11.8 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि हवा की रफ्तार 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटा रही। मौसम विशेषज्ञ अतुल कुमार सिंह के अनुसार प्रदेश के मध्य भाग में बने चक्रवाती प्रभाव और पुरवा-पछुआ हवाओं की टकराहट के कारण यह मौसम बना हुआ है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना जताई है। हालांकि 14 मई के बाद मौसम के पूरी तरह शुष्क होने का अनुमान है।

ये भी पढ़ें

BAREILLY NEWS : आंधी-बारिश ने मचाई तबाही, शहरभर में गिरे पेड़-होर्डिंग्स, कई इलाकों की बिजली गुल
बरेली
Weather

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 May 2026 05:35 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / बरेली में तेज आंधी से गिरे पेड़ और दीवार, छात्रा और बुजुर्ग महिला की मौत, कई इलाकों में भारी नुकसान

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बरेली में आईपीएल पर ऑनलाइन सट्टा खिलाते दबोचा गया प्रॉपर्टी डीलर का बेटा, नेपाली सिम-एटीएम कार्ड और फर्जी आईडी बरामद

crime news
बरेली

बरेली में बिजली कटौती पर बवाल, हरुनगला उपकेंद्र का घेराव, छात्रों ने भी वीसी आवास पर किया हंगामा

baeilly news
बरेली

चौपला पुल बंद होते ही सुभाषनगर पुलिया पर बढ़ा ट्रैफिक का दबाव, घंटों रेंगते रहे वाहन, जाम से बेहाल हुए लोग

Long traffic jam and slow-moving vehicles on Subhash Nagar bridge after the closure of Chaupula bridge in Bareilly.
बरेली

बरेली फन सिटी किडनैपिंग केस का फरार बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली, सिपाही भी घायल

Police arrest injured kidnapping accused after encounter in Bareilly’s Izzatnagar area.
बरेली

अल्टीमेट जिम ट्रेनर की बढ़ीं और मुसीबतें, महिला डाक्टर ने कोर्ट में लगाये सनसनीखेज आरोप, जानकर दंग रह जायेंगे आप

Bareilly gym trainer accused of rape, blackmail and ₹50 lakh extortion from woman doctor.
बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.