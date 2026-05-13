बरेली में तेज आंधी से गिरे पेड़ और दीवार, छात्रा और बुजुर्ग महिला की मौत, कई इलाकों में भारी नुकसान

इससे पहले मंगलवार को भी जिले में तेज आंधी और बारिश हुई थी। बीते 24 घंटों में अधिकतम तापमान में तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। सोमवार को अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस था, जो मंगलवार को घटकर 32 डिग्री सेल्सियस रह गया। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को 11.8 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि हवा की रफ्तार 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटा रही। मौसम विशेषज्ञ अतुल कुमार सिंह के अनुसार प्रदेश के मध्य भाग में बने चक्रवाती प्रभाव और पुरवा-पछुआ हवाओं की टकराहट के कारण यह मौसम बना हुआ है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना जताई है। हालांकि 14 मई के बाद मौसम के पूरी तरह शुष्क होने का अनुमान है।