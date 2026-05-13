बदायूं में मौत बनकर टूटी आंधी, दो मासूम बच्चियों समेत पांच लोगों की मौत

बिसौली तहसील क्षेत्र के गांव सिद्धपुर कैथोली की मढ़ैया में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। गांव की कल्लो देवी अपनी बेटी नेहा के साथ उपले लेने गई थीं। उनके साथ गांव की नौ वर्षीय रजनी और 10 वर्षीय मौसमी भी थीं। अचानक तेज आंधी और बादलों की गर्जना शुरू हुई तो सभी पास के एक छप्पर के नीचे छिप गए। तभी तेज हवा के दबाव से छप्पर के सहारे वाली दीवार भरभराकर गिर गई। हादसे में रजनी और मौसमी पूरी तरह मलबे में दब गईं। ग्रामीणों ने उन्हें बाहर निकाला, लेकिन तब तक रजनी की मौत हो चुकी थी। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाई गई मौसमी ने भी दम तोड़ दिया। घटना के बाद गांव में मातम छा गया। वहीं बिल्सी मार्ग पर भी आंधी जानलेवा साबित हुई। बुलंदशहर के नगला भोपत निवासी डंपर चालक योगेश बजरी लेकर जा रहे थे। सोत पुल निर्माण के पास अचानक यूकेलिप्टस का विशाल पेड़ डंपर पर गिर पड़ा। हादसा इतना भीषण था कि योगेश की मौके पर ही मौत हो गई।