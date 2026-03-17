ट्रक-डीसीएम की आमने-सामने भिड़ंत, आधे घंटे तक केबिन में फंसा रहा चालक, हालत नाजुक

रेस्क्यू के तुरंत बाद घायल चालक को गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) नवाबगंज भेजा गया। डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालत नाजुक बनी हुई है और उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर किए जाने की तैयारी की जा रही है। मौके पर पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करते हुए यातायात बहाल कराया। यह हादसा एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाही के खतरनाक परिणाम को उजागर कर गया। सड़क पर एक छोटी सी गलती किस तरह जिंदगी को मौत के मुहाने पर पहुंचा देती है, यह घटना उसकी जीती-जागती मिसाल बन गई। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस मार्ग पर सुरक्षा उपाय बढ़ाने की मांग की है।