बरेली पुलिस ने किया फुल एनकाउंटर, सास-साले को चाकू से गोदने वाला अफसर ‘बौरा’ मुठभेड़ में ढेर, सहारा ग्राउंड के पास चली गोलियां

बरेली। इज्जतनगर के रहपुरा चौधरी में सास और साले की बेरहमी से हत्या कर दहशत फैलाने वाले आरोपी अफसर उर्फ बौरा का मंगलवार सुबह पुलिस ने अंत कर दिया। सहारा ग्राउंड के पास हुई मुठभेड़ में आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की, लेकिन जवाबी कार्रवाई में वह गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस उसे अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस एनकाउंटर के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।