आवारा कुत्तों का कहर… मुर्गी फार्म के बाहर खेल रहे मासूम को झुंड ने नोचा, आंतें बाहर निकलीं, हालत गंभीर

हमले में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों के मुताबिक कुत्तों के हमले से मासूम की आंतें तक बाहर निकल आईं। यह देख परिजनों में चीख-पुकार मच गई। आनन-फानन में घायल बच्चे को नवाबगंज के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए उसे बरेली रेफर कर दिया। फिलहाल बरेली के निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। घटना के बाद सोमवार को पीड़ित टिंकू अपने परिजनों के साथ एसडीएम उदित पंवार और विधायक डॉ. एमपी आर्य से मिले। उन्होंने प्रशासन से आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई और आर्थिक सहायता की मांग की। एसडीएम उदित पंवार ने बताया कि मामले को गंभीरता से लिया गया है और पीड़ित परिवार को शासन के विवेकाधीन कोष से मदद दिलाने का आश्वासन दिया गया है।