बरेली में रिश्तों की पंचायत में खून की बारिश, दामाद ने सास-साले की ली जान, पत्नी को भी नहीं बख्शा, जाने मामला

घटना की सूचना मिलते ही एसपी सिटी मानुष पारीक और सीओ तृतीय पंकज श्रीवास्तव फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर परिजनों और ग्रामीणों से जानकारी ली। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल वारदात के पीछे पारिवारिक विवाद को मुख्य कारण माना जा रहा है।