गंगा एक्सप्रेसवे किनारे बनेगा बरेली का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर… भमोरा में 1000 हेक्टेयर जमीन चिह्नित, उद्योगों को मिलेगा बड़ा मंच

बरेली। जिले के औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देने की तैयारी तेज हो गई है। प्रशासन ने गंगा एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्ग के पास बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है। इसके लिए आंवला तहसील के भमोरा क्षेत्र में करीब एक हजार हेक्टेयर जमीन चिह्नित कर ली गई है। इस परियोजना को यूपी एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) के माध्यम से विकसित किए जाने की तैयारी चल रही है। जिलाधिकारी अविनाश सिंह अधिकारियों के साथ स्थल का निरीक्षण करेंगे।