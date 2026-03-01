सुपरफास्ट ट्रेनों पर रेलवे की ब्रेक… बरेली से गुजरने वाली कई ट्रेनों का दर्जा खत्म, अब अप्रैल से नए नंबरों के साथ दौड़ेंगी, देखें पूरी लिस्ट

रेलवे की ओर से जारी सूचना के मुताबिक हावड़ा-देहरादून के बीच चलने वाली उपासना एक्सप्रेस (12327/28) अब सुपरफास्ट नहीं रहेगी। इसे 14 और 15 अप्रैल से क्रमशः 13035/36 नंबर से मेल ट्रेन के रूप में चलाया जाएगा। इसी तरह कुंभ एक्सप्रेस (12369/70) को 13 और 14 अप्रैल से 13037/38 नंबर से एक्सप्रेस बनाकर चलाया जाएगा। वहीं हिमगिरी एक्सप्रेस (12331/32) का नंबर बदलकर 13041/42 कर दिया गया है, जो 14 और 16 अप्रैल से लागू होगा। ये तीनों ट्रेनें बरेली से होकर गुजरती हैं, इसलिए यहां के यात्रियों पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा।