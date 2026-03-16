तेज हवा में टूटा हाईटेंशन तार, बस अड्डे पर बस पर गिरते ही लगी आग, अंदर सो रहा था हेल्पर, ऐसे बचाई जान

बरेली। बहेड़ी में रविवार देर रात एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। तेज हवा के चलते हाईटेंशन लाइन का तार अचानक टूटकर रोडवेज बस अड्डे के पास खड़ी बस पर गिर पड़ा। तार गिरते ही बस में जोरदार चिंगारी उठी और देखते ही देखते आग भड़क गई। बस के अंदर सो रहा हेल्पर करंट की चपेट में आ गया और बुरी तरह झुलस गया। घटना से बस अड्डे के आसपास अफरा-तफरी मच गई।