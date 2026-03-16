16 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

तेज हवा में टूटा हाईटेंशन तार, बस अड्डे पर बस पर गिरते ही लगी आग, अंदर सो रहा था हेल्पर, ऐसे बचाई जान

बहेड़ी में रविवार देर रात एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। तेज हवा के चलते हाईटेंशन लाइन का तार अचानक टूटकर रोडवेज बस अड्डे के पास खड़ी बस पर गिर पड़ा।

less than 1 minute read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Mar 16, 2026

बरेली। बहेड़ी में रविवार देर रात एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। तेज हवा के चलते हाईटेंशन लाइन का तार अचानक टूटकर रोडवेज बस अड्डे के पास खड़ी बस पर गिर पड़ा। तार गिरते ही बस में जोरदार चिंगारी उठी और देखते ही देखते आग भड़क गई। बस के अंदर सो रहा हेल्पर करंट की चपेट में आ गया और बुरी तरह झुलस गया। घटना से बस अड्डे के आसपास अफरा-तफरी मच गई।

बस में सो रहा हेल्पर करंट की चपेट में आया

जानकारी के मुताबिक पीलीभीत-बहेड़ी मार्ग पर चलने वाली बसें रविवार रात बस अड्डे के पास खड़ी थीं। इसी दौरान हाईटेंशन लाइन का तार टूटकर बस संख्या UP 26 T 9897 पर गिर गया। बस के अंदर सो रहा हेल्पर अन्नू निवासी मधोटांडा, जिला पीलीभीत करंट की चपेट में आ गया। करंट लगते ही वह गंभीर रूप से झुलस गया और बस में आग भड़क उठी।

चाय वाले की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

पास ही चाय की दुकान चलाने वाले एक व्यक्ति ने हालात को भांपते हुए तुरंत बिजली निगम को फोन कर बिजली आपूर्ति बंद करवाई और दमकल विभाग को सूचना दी। इसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बस का बड़ा हिस्सा जल चुका था।

गंभीर हालत में हेल्पर जिला अस्पताल रेफर

करंट से झुलसे हेल्पर को आनन-फानन में पास के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल बरेली रेफर कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय रहते बिजली आपूर्ति बंद नहीं कराई जाती तो आसपास खड़ी बसों और दुकानों के कारण बड़ा हादसा हो सकता था। घटना के बाद देर रात तक बस अड्डे के आसपास दहशत और अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

16 Mar 2026 12:19 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / तेज हवा में टूटा हाईटेंशन तार, बस अड्डे पर बस पर गिरते ही लगी आग, अंदर सो रहा था हेल्पर, ऐसे बचाई जान

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

रात में धमकी, सुबह फंदे पर लटका मिला युवक का शव… कमरे में खून के छींटों से बढ़ा रहस्य

बरेली

मंत्री की नाराजगी के बाद बिजली विभाग में खलबली, स्मार्ट चौपाल विवाद पर कंपनी को नोटिस जारी, पीआर मैनेजर होगा बर्खास्त

बरेली

बरेली क्लब : रंग, खुशबू और खूबसूरती का मेला, पुष्प प्रदर्शनी में उमड़े लोग हुए मंत्रमुग्ध

बरेली

सुपरफास्ट ट्रेनों पर रेलवे की ब्रेक… बरेली से गुजरने वाली कई ट्रेनों का दर्जा खत्म, अब अप्रैल से नए नंबरों के साथ दौड़ेंगी, देखें पूरी लिस्ट

बरेली

फूलों की होली में रंगा कुर्मी समाज… ब्रह्मपुरा छात्रावास में उमड़ा हुजूम, होली मिलन में गूंजा एकता का संदेश

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.