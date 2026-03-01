मंत्री की नाराजगी के बाद बिजली विभाग में खलबली, स्मार्ट चौपाल विवाद पर कंपनी को नोटिस जारी, पीआर मैनेजर होगा बर्खास्त

बरेली। संजयनगर में हुए स्मार्ट चौपाल विवाद के बाद बिजली विभाग में खलबली मच गई है। वन मंत्री डॉ. अरुण कुमार के कार्यक्रम स्थल से बिना उद्घाटन लौटने के बाद विभाग ने पूरे मामले में सख्त रुख अपनाया है। जांच में सामने आया कि स्मार्ट मीटर कंपनी के पीआर मैनेजर ने बिना विभाग को बताए ही कार्यक्रम आयोजित कर दिया और मंत्री को भी आमंत्रित कर दिया। मामले को गंभीर मानते हुए मुख्य अभियंता ने कंपनी को नोटिस जारी कर दिया है।