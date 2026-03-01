15 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

मंत्री की नाराजगी के बाद बिजली विभाग में खलबली, स्मार्ट चौपाल विवाद पर कंपनी को नोटिस जारी, पीआर मैनेजर होगा बर्खास्त

वन मंत्री डॉ. अरुण कुमार के कार्यक्रम स्थल से बिना उद्घाटन लौटने के बाद विभाग ने पूरे मामले में सख्त रुख अपनाया है। जांच में सामने आया कि स्मार्ट मीटर कंपनी के पीआर मैनेजर ने बिना विभाग को बताए ही कार्यक्रम आयोजित कर दिया और मंत्री को भी आमंत्रित कर दिया।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Mar 15, 2026

मुख्य अभियंता ज्ञान प्रकाश

बरेली। संजयनगर में हुए स्मार्ट चौपाल विवाद के बाद बिजली विभाग में खलबली मच गई है। वन मंत्री डॉ. अरुण कुमार के कार्यक्रम स्थल से बिना उद्घाटन लौटने के बाद विभाग ने पूरे मामले में सख्त रुख अपनाया है। जांच में सामने आया कि स्मार्ट मीटर कंपनी के पीआर मैनेजर ने बिना विभाग को बताए ही कार्यक्रम आयोजित कर दिया और मंत्री को भी आमंत्रित कर दिया। मामले को गंभीर मानते हुए मुख्य अभियंता ने कंपनी को नोटिस जारी कर दिया है।

मंत्री पहुंचे, अफसर गायब… चौपाल बना विवाद का कारण

संजयनगर के एक बैंक्वेट हॉल में शनिवार को स्मार्ट मीटर से जुड़ी समस्याएं सुनने के लिए स्मार्ट चौपाल का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वन मंत्री डॉ. अरुण कुमार को बुलाया गया था। लेकिन जब मंत्री कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो बिजली विभाग का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी वहां मौजूद नहीं था। इससे नाराज मंत्री बिना उद्घाटन किए ही कार्यक्रम स्थल से लौट गए। इस घटना के बाद पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया।

बिना बताए तय कर दी चौपाल की तारीख

जांच में सामने आया कि स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनी इन्टेली स्मार्ट के पीआर मैनेजर अनुराग सिंह ने 14 मार्च को संजयनगर में स्मार्ट चौपाल की तारीख खुद तय कर दी थी। बताया गया कि कार्यक्रम की जानकारी न तो लिखित रूप से और न ही मौखिक रूप से बिजली विभाग के अधिकारियों को दी गई थी। इसके बावजूद कार्यक्रम आयोजित कर दिया गया और मंत्री को भी बुला लिया गया।

खुद को बताया विभाग का पीआरओ

मामले में यह भी सामने आया कि अनुराग सिंह ने कार्यक्रम के दौरान अपना परिचय मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) के रूप में दिया, जबकि विभाग में इस नाम का कोई अधिकारी उस पद पर तैनात नहीं है। विभाग ने इसे प्रोटोकॉल का गंभीर उल्लंघन बताते हुए कहा कि इस तरह के कृत्य से विभाग की छवि धूमिल हुई है।

मुख्य अभियंता ने कंपनी को जारी किया नोटिस

पूरे प्रकरण के बाद मुख्य अभियंता ज्ञान प्रकाश ने कंपनी के प्रोजेक्ट हेड को नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि भविष्य में किसी भी प्रकार का कार्यक्रम आयोजित करने से पहले विभाग को लिखित रूप से अवगत कराना और अनुमति लेना अनिवार्य होता है। साथ ही कंपनी को चेतावनी दी गई है कि इस तरह की लापरवाही दोबारा सामने आई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

15 Mar 2026 10:31 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / मंत्री की नाराजगी के बाद बिजली विभाग में खलबली, स्मार्ट चौपाल विवाद पर कंपनी को नोटिस जारी, पीआर मैनेजर होगा बर्खास्त

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बरेली क्लब : रंग, खुशबू और खूबसूरती का मेला, पुष्प प्रदर्शनी में उमड़े लोग हुए मंत्रमुग्ध

बरेली

सुपरफास्ट ट्रेनों पर रेलवे की ब्रेक… बरेली से गुजरने वाली कई ट्रेनों का दर्जा खत्म, अब अप्रैल से नए नंबरों के साथ दौड़ेंगी, देखें पूरी लिस्ट

बरेली

फूलों की होली में रंगा कुर्मी समाज… ब्रह्मपुरा छात्रावास में उमड़ा हुजूम, होली मिलन में गूंजा एकता का संदेश

बरेली

शॉर्ट सर्किट से रेडीमेड कपड़ों की दुकान में लगी भीषण आग, 50 लाख का माल राख, दमकल ने 4 घंटे बाद पाया काबू

बरेली

मेंथा तेल के ऑनलाइन सट्टे में डूबा कारोबारी लापता… गोदाम से मिला सुसाइड नोट, लिखी थी ये बात…

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.