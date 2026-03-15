शॉर्ट सर्किट से रेडीमेड कपड़ों की दुकान में लगी भीषण आग, 50 लाख का माल राख, दमकल ने 4 घंटे बाद पाया काबू

दमकल विभाग की पहली गाड़ी करीब 11 बजे मौके पर पहुंची। शटर खोलना संभव नहीं होने के कारण जेसीबी बुलाकर दुकान की दीवार तोड़ी गई, ताकि अंदर पहुंचकर आग बुझाई जा सके। इसी दौरान आग दुकान की दूसरी मंजिल तक फैल गई। हालात बिगड़ते देख नगर पालिका के पानी के टैंकर बुलाए गए और चार अतिरिक्त दमकल गाड़ियां भी मौके पर पहुंचीं। दमकलकर्मी लगातार पानी की बौछार कर आग पर काबू पाने की कोशिश करते रहे। कपड़ों से भरी दुकान में लगी आग तेजी से फैलती रही और कई घंटों तक लपटें उठती रहीं। दमकल विभाग की टीमों ने लगातार पानी डालकर आग को काबू में करने की कोशिश की। करीब चार घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काफी हद तक काबू पाया जा सका। सीएफओ रामराजा यादव ने बताया कि पांच दमकल गाड़ियों की मदद से आग बुझाने का अभियान चलाया गया। उन्होंने कहा कि आग लगभग बुझा दी गई है, लेकिन कपड़ों में लगी आग के कारण कुछ समय तक धुआं उठता रहेगा।