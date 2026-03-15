Bareilly News: नियमों को ठेंगा दिखाकर रेलवे की जमीन पर निर्माण करवा रहे बिल्डर, चौपुला-श्यामगंज में बीडीए की कार्रवाई

बरेली। शहर के चौपुला सिविल लाइंस और श्यामगंज-शाहदाना इलाके में रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) की लीज वाली जमीन पर चल रहे निर्माण को लेकर विवाद अब तेज हो गया है। बिना मानचित्र स्वीकृति के विकास कार्य जारी रहने की शिकायत मिलने पर शनिवार को बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) की टीम अचानक मौके पर पहुंच गई। टीम ने निर्माण कार्य को नियम विरुद्ध बताते हुए आगे किसी भी तरह का काम न करने की सख्त चेतावनी दी। साथ ही स्पष्ट कर दिया कि प्राधिकरण की अनुमति के बिना किसी भी परियोजना को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा।