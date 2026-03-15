हर्षित मिश्रा हत्याकांड पर कांग्रेस का कूच, पूरनपुर जाने से पहले ही डॉ. के.बी. त्रिपाठी ‘हाउस अरेस्ट’

डॉ. के.बी. त्रिपाठी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लगातार हत्या, लूट, डकैती और दुष्कर्म जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि बदायूं में हिंदुस्तान पेट्रोलियम के मैनेजर हर्षित मिश्रा और उनके साथी की संस्थान के अंदर ही हत्या कर दी गई, जबकि कुछ दिन पहले ही हर्षित मिश्रा ने संभावित खतरे की सूचना पुलिस को दी थी। इसके बावजूद सुरक्षा नहीं दी गई। त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि जब कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा था तो सरकार ने नेताओं को घरों में ही रोक दिया। उन्होंने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इस हत्याकांड की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो।