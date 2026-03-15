मेंथा तेल के ऑनलाइन सट्टे में डूबा कारोबारी लापता… गोदाम से मिला सुसाइड नोट, लिखी थी ये बात…

सुसाइड नोट में कुछ लोगों के नाम भी दर्ज हैं। पुलिस अब उन लोगों की पहचान कर उनसे पूछताछ कर रही है। वहीं गोदाम की तलाशी के दौरान कई ड्रमों में केवल कुछ लीटर मेंथा ऑयल ही मिला, जिससे व्यापार में भारी नुकसान और आर्थिक संकट की आशंका भी जताई जा रही है। प्रेमनगर थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। कारोबारी की तलाश के लिए आसपास के इलाकों और संभावित स्थानों पर पुलिस टीम भेजी गई है। अभी तक गौतम कुमार का कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस सुसाइड नोट और डायरी में दर्ज नामों के आधार पर भी जांच आगे बढ़ा रही है।